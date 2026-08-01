Явное и тайное: Жигули из Канады — настоящие и поддельные

Через океанО Канаде в Союзе писали и говорили немного. Страна, расположенная на другом континенте, за океаном, меркла рядом с гигантом – Соединенными Штатами, поводов для разговоров о которых было куда больше.
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