Синоптики рассказали, ждать ли зимы в Самаре хотя бы в феврале

Последний месяц зимы бывает обычно самым холоднымВесенняя распутица в Самаре в феврале, по прогнозу синоптиков, должна закончиться, тем не менее, в городе будет довольно тепло, сообщили в Приволжском УГМС.
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