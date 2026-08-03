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Россиянам назвали один неочевидный риск переноса вирусов через кондиционер

Россиянам назвали один неочевидный риск переноса вирусов через кондиционер

Кондиционеры и вентиляторы сами по себе не распространяют вирусы, но создаваемые ими воздушные потоки способны переносить аэрозоли от кашляющего человека значительно дальше обычного, предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

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