Россиянам назвали один неочевидный риск переноса вирусов через кондиционер

Кондиционеры и вентиляторы сами по себе не распространяют вирусы, но создаваемые ими воздушные потоки способны переносить аэрозоли от кашляющего человека значительно дальше обычного, предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.
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