Россиянам назвали один неочевидный риск переноса вирусов через кондиционер

Кондиционеры и вентиляторы сами по себе не распространяют вирусы, но создаваемые ими воздушные потоки способны переносить аэрозоли от кашляющего человека значительно дальше обычного, предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.