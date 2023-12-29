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Дочь Кадырова Айшат направила жалобу в Минздрав из-за нарушения врачебной этики

Дочь Кадырова Айшат направила жалобу в Минздрав из-за нарушения врачебной этики

Глава Минздрава Чеченской Республики Адам Алханов поделился в Telegram-канале информацией о том, что дочь руководителя региона Рамзана Кадырова Айшат направила жалобу в ведомство по причине нарушения врачебной этики.

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