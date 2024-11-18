Полицейские в Татарстане изъяли табачную продукцию без маркировки

Сотрудниками межрайонного отдела г. Казани Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан и группы экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Кукморскому району в рамках проводимого оперативно-профилактического мероприятия изъята табачная продукция без маркировки.