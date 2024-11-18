+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

4 подписчика

Полицейские в Татарстане изъяли табачную продукцию без маркировки

Сотрудниками межрайонного отдела г. Казани Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан и группы экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Кукморскому району в рамках проводимого оперативно-профилактического мероприятия изъята табачная продукция без маркировки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх