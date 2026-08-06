Подростка со сквозным отверстием в кишечнике спасли в больнице в Раменском

В Раменскую больницу экстренно поступил подросток с сильной болью в животе. Изначально врачи предположили острый аппендицит, однако обследование выявило более опасную патологию — прободную язву двенадцатиперстной кишки.
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