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Подростка со сквозным отверстием в кишечнике спасли в больнице в Раменском

Подростка со сквозным отверстием в кишечнике спасли в больнице в Раменском

В Раменскую больницу экстренно поступил подросток с сильной болью в животе. Изначально врачи предположили острый аппендицит, однако обследование выявило более опасную патологию — прободную язву двенадцатиперстной кишки.

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