Световые столбы заметили в небе над Москвой, скованной рекордными морозами

Морозная погода в Москве установила температурный рекорд. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, минимальная температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ составила минус 27 градусов.
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