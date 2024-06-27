17-миллионным гостем Международной выставки "Россия" стала семья из Волгограда

26 июня на Международной выставке-форуме «Россия» встретили 17-миллионного посетителя. Им стал Егор Морозов, который приехал в столицу из Волгограда вместе со своей супругой Ольгой и двумя детьми: шестилетним Андреем и девятилетним Иваном, сообщает пресс-служба выставки.