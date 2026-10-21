В Челябинский областной суд вернул на новое рассмотрение дело 53-летней женщины, которая в апреле прошлого года в караоке-баре ударила 24-летнюю посетительницу бокалом по лицу, из-за чего та потеряла зрение на один глаз.
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