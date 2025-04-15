Напоминание не пить сырую воду: кадры извлечения из тела пациента гигантских червей

В Индонезии врачи обнаружили десятки извивающихся червей в кишечнике трёхлетнего мальчика. У ребёнка вздулся живот и поднялась температура, он не мог сходить в туалет в течение трёх дней, прежде чем его родители обратились за медицинской помощью.
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