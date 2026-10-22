Поисковое движение Татарстана заняло первое место в окружном конкурсе «Никто не забыт». Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи РТ Владислав Усанов на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной итогам слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа.