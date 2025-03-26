Строительную отрасль ждут структурная реформа и нетривиальные решения

﻿﻿Фото: shutterstock.com. Строительная отрасль в России За 15 лет активной работы Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) стало одним из главных «центров компетенций» по многим вопросам — от саморегулирования до вертикали цифровизации строительной отрасли.