Строительную отрасль ждут структурная реформа и нетривиальные решения

Фото: shutterstock.com. Строительная отрасль в России За 15 лет активной работы Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) стало одним из главных «центров компетенций» по многим вопросам — от саморегулирования до вертикали цифровизации строительной отрасли.
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