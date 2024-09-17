Аренда жилья подорожала в России

В России в сентябре во всех типах жилья стоимость аренды по сравнению с августом выросла. Так, увеличение медианных ставок съемных студий составило 4,7%, однокомнатных квартир — 7,7%, двухкомнатных лотов — 3,9%, трехкомнатных — 2,8%.