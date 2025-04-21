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На трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева» ввели повышенный скоростной режим

На участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» сняли скоростные ограничения, введённые на зимний период для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны с целью повышения безопасности дорожного движения и снижения риска ДТП.

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