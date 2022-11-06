Военное обозрение

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Война XXI века: много мелких рыб лучше, чем одна большая

Война XXI века: много мелких рыб лучше, чем одна большая

Большая рыба-попугай. Залив Акаба, Красное море Какими будут войны ближайшего будущего? Или не будут, если оружие будет продолжать совершенствоваться, и это станет гарантией полного взаимного уничтожения, и… попросту не позволит начаться глобальному военному конфликту с применением ракетно-ядерного оружия.

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