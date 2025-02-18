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Госдума предлагает сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям

Госдума предлагает сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям

Также необходимо обеспечить гарантии трудоустройства выпускниковДепутаты предлагают сделать обучение по всем рабочим специальностям бесплатным, а также обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей профессии, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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