Госдума предлагает сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям

Также необходимо обеспечить гарантии трудоустройства выпускниковДепутаты предлагают сделать обучение по всем рабочим специальностям бесплатным, а также обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей профессии, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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