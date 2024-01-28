Совет ЕЭК принял новую редакцию Правил проведения клинических исследований медизделий

В обновленной редакции Правил уточнены условия признания эквивалентности медицинских изделий для целей принятия результатов испытаний, порядок получения разрешения для проведения испытаний, требования к проведению испытаний, основания для исключения.
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