Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером и напомнил о неизбежности наказания

Global Look Press/IMAGO/Turkish presidency apaim Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлера и заявил, что израильское руководство не избежит ответственности за преступления.
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