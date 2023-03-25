Казахстан введет механизм отслеживания товаров в торговле с ЕАЭС

Директор департамента административного комитета государственных доходов минфинансов республики Кадыр Исмагулов, Казахстан с 1 апреля внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары во взаимной торговле со странами ЕАЭС.
Директор департамента административного комитета государственных доходов минфинансов республики Кадыр Исмагулов, Казахстан с 1 апреля внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары во взаимной торговле со странами ЕАЭС.
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