Названы главные поставщики мяса в Россию в 2023 году

Главными экспортерами мяса на российский рынок в прошлом году стали Белоруссия, Бразилия и Парагвай. Основная доля импорта пришлась на мясо крупного рогатого скота и птицы, указывают открытые статистические данные.
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