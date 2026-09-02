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Нижегородская правда

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МРТ без направления и самозапрет на игры: что изменилось с начала осени

МРТ без направления и самозапрет на игры: что изменилось с начала осени

С 1 сентября в России вступили в силу сразу несколько важных законов, которые касаются жизни каждого из нас.

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