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Байден расскажет о создании завода Intel на $20 млрд в Огайо

Президент Джо Байден, похоже, готов рассказать о своих усилиях по развитию внутреннего производства в пятницу, выступая с речью на церемонии закладки фундамента нового полупроводникового завода Intel стоимостью 20 миллиардов долларов в Огайо.

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