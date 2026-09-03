ЦБ Венгрии обвинил бывшее руководство в хищении средств

Национальный банк Венгрии подал заявление в полицию по фактам предполагаемого хищения средств при бывшем руководстве регулятора, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление ЦБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- К( Избиратели в Моск...
- ЮВ OpenAI запустила ...
- Средняя зарплата ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым