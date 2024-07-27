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Во Владимире во второй раз проводят конкурс по реконструкции аэропорта Семязино

Во Владимире во второй раз проводят конкурс по реконструкции аэропорта Семязино

Будущий подрядчик должен представить проект и выполнить работы.Владимирские власти повторно объявили поиски подрядчика для реконструкции аэропорта Семязино, информация о конкурсе размещена 26 июля на сайте госзакупок.

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