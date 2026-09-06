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Мировое обозрение

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Миссия посланников Трампа: важный дипломатический шаг к трудному миру

Миссия посланников Трампа: важный дипломатический шаг к трудному миру

В субботу, 5 сентября, в Кремле состоялась трёхчасовая встреча Владимира Путина со специальными посланниками Дональда Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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