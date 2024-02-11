Живущую в России семью Сырского расстроило назначение сына главкомом ВСУ. Сможет ли Мясник заслужить доверие украинцев?

Живущая в России мать главкома ВСУ Сырского переживает из-за его назначения Проживающая в России мать Александра Сырского Людмила тяжело переживает его назначение на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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