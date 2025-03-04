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Маск предложил Зеленскому покинуть Украину в обмен на амнистию

Маск предложил Зеленскому покинуть Украину в обмен на амнистию

Американский предприниматель, глава комитета эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому покинуть пост и уехать с Украины в обмен на амнистию в нейтральной стране.

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