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Новости Тамбова

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В Кирсановском округе перевернулся мусоровоз: есть пострадавшие

В Кирсановском округе перевернулся мусоровоз: есть пострадавшие

В Кирсановском округе перевернулся мусоровоз. Авария произошла днём 7 сентября на 8 километре автодороги "Тамбов-Пенза", проходящей через село Шиновка.

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