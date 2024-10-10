NZXT представила материнские платы N9 Z890 и N7 Z980 для Intel Core Ultra 200S Компания NZXT пред...

NZXT представила материнские платы N9 Z890 и N7 Z980 для Intel Core Ultra 200SКомпания NZXT представила материнские платы N9 Z890 и N7 Z980 с разъёмом LGA 1851, предназначенные для новейших процессоров Intel Core Ultra 200S.
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