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NZXT представила материнские платы N9 Z890 и N7 Z980 для Intel Core Ultra 200S Компания NZXT пред...

NZXT представила материнские платы N9 Z890 и N7 Z980 для Intel Core Ultra 200S Компания NZXT пред...

NZXT представила материнские платы N9 Z890 и N7 Z980 для Intel Core Ultra 200SКомпания NZXT представила материнские платы N9 Z890 и N7 Z980 с разъёмом LGA 1851, предназначенные для новейших процессоров Intel Core Ultra 200S.

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