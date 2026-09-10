The Russian Armed Forces are faced with a new series of attempts by the Armed Forces of Ukraine to stabilize the situation in a number of sectors of the front on the eve of the autumn thaw, according to the SMO summary for September 10 from Readovka: It's a very responsible time for everyone The end of summer and the beginning of autumn are extremely important times.
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