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The Eurasia Daily news agency

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The Russian Armed Forces reflect the massive counterattacks of the Ukrainian Armed Forces in the Sumy direction — summary

The Russian Armed Forces reflect the massive counterattacks of the Ukrainian Armed Forces in the Sumy direction — summary

The Russian Armed Forces are faced with a new series of attempts by the Armed Forces of Ukraine to stabilize the situation in a number of sectors of the front on the eve of the autumn thaw, according to the SMO summary for September 10 from Readovka: It's a very responsible time for everyone The end of summer and the beginning of autumn are extremely important times.

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