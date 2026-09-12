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Регионы России

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Xiaomi представила интеллектуальную кухонную вытяжку Mijia Smart Range Hood 3 Max

Xiaomi представила интеллектуальную кухонную вытяжку Mijia Smart Range Hood 3 Max

В основе системы компьютерного зрения лежит 3-мегапиксельная камера и VLA-модель, обученная более чем на 100 тысячах реальных видеороликов с готовкой.

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