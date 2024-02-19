«Сильная гололедица»: москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Новая неделя для жителей столицы начнется с «погодных испытаний». Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в понедельник и во вторник в Москве будет сильная гололедица и повышенное атмосферное давление.
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