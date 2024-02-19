Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 533 подписчика

«Сильная гололедица»: москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

«Сильная гололедица»: москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Новая неделя для жителей столицы начнется с «погодных испытаний». Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в понедельник и во вторник в Москве будет сильная гололедица и повышенное атмосферное давление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх