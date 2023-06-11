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МК: Черное море резко «опреснело»

МК: Черное море резко «опреснело»

В прибрежных водах Черного моря у побережья Одессы снижается уровень солености, сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию от Госэкоинспекции.

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