Политика как он...
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Политика как она есть

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NYT: Маск хочет вложить $100 млн в контролируемую Трампом организацию

NYT: Маск хочет вложить $100 млн в контролируемую Трампом организацию

Американский мультимиллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск намерен вложить $100 млн в подконтрольную президенту США Дональду Трампу стороннюю политическую структуру.

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