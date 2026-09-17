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Царьград

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Пожар охватил 500 кв. м крыши журфака СПбГУ на Васильевском острове

Пожар охватил 500 кв. м крыши журфака СПбГУ на Васильевском острове

Пожар вспыхнул вечером в историческом корпусе факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, расположенном на 1-й линии Васильевского острова.

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