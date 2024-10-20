Дети мэра Смоленска Александра Новикова рассказали о своём отце (видео)

В День отца Тимофей и Елизавета вспомнили, как переезжали из Десногорска в Смоленск и ответили, за что хотят поблагодарить своего папу Главное правило в семье мэра Смоленска Александра Новикова - не говорить о работе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии