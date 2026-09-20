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Лавров: итоги выборов будут ответом на слова ЕС о якобы их недействительности

Лавров: итоги выборов будут ответом на слова ЕС о якобы их недействительности

Главным ответом России на заявления европейских политиков о якобы недействительности результатов выборов в Госдуму будут сами результаты голосования.

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