МВД подсчитало общее количество ДТП за 2023 год

По итогам 2023 года в России произошло более 1,74 млн дорожно-транспортных происшествий. Об этом говорится в письме замначальника ГУОБДД МВД России генерал-майора полиции Владимира Кузина вице-президенту Национального автомобильного союза (НАС) Антону Шапарину (письмо есть в распоряжении «Известий»).