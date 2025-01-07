Сийярто: решение Украины по транзиту газа означает новые вызовы для ЕС

Венгрия не оказалась под ударом из-за решения Украины прекратить транзит российского газа, потому что перенаправила поставки через «Турецкий поток», сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
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