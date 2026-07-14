Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 926 подписчиков

КСИР ударил по американской базе в Бахрейне

КСИР ударил по американской базе в Бахрейне

Ирано-американский конфликт продолжает стремительно обостряться. Корпус стражей исламской революции объявил о новой масштабной атаке на логово американских военных в Бахрейне и сообщил о поражении сразу нескольких ключевых целей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии