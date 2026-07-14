КСИР ударил по американской базе в Бахрейне

Ирано-американский конфликт продолжает стремительно обостряться. Корпус стражей исламской революции объявил о новой масштабной атаке на логово американских военных в Бахрейне и сообщил о поражении сразу нескольких ключевых целей.
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