Q32 Bio объявила цену публичного размещения акций на сумму 200 миллионов долларов

Биотехнологическая компания Q32 Bio Inc. (торгуется на Nasdaq под тикером QTTB), специализирующаяся на клинических исследованиях и разработке инновационных методов лечения очаговой алопеции, а также других аутоиммунных и воспалительных заболеваний, объявила о публичном размещении своих акций.
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