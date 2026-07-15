Q32 Bio объявила цену публичного размещения акций на сумму 200 миллионов долларов

Биотехнологическая компания Q32 Bio Inc. (торгуется на Nasdaq под тикером QTTB), специализирующаяся на клинических исследованиях и разработке инновационных методов лечения очаговой алопеции, а также других аутоиммунных и воспалительных заболеваний, объявила о публичном размещении своих акций.