MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Q32 Bio объявила цену публичного размещения акций на сумму 200 миллионов долларов

Q32 Bio объявила цену публичного размещения акций на сумму 200 миллионов долларов

Биотехнологическая компания Q32 Bio Inc. (торгуется на Nasdaq под тикером QTTB), специализирующаяся на клинических исследованиях и разработке инновационных методов лечения очаговой алопеции, а также других аутоиммунных и воспалительных заболеваний, объявила о публичном размещении своих акций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии