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В Индонезии произошло извержение вулкана

В Индонезии произошло извержение вулкана

На индонезийском острове Хальмахера произошло извержение вулкана Ибу. Об этом сообщает URA.ru.В результате извержения в атмосферу выбросились облака дыма и пепла, достигнув высоты около четырех километров, а из кратера вулкана начала вытекать лава.

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