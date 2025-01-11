В Индонезии произошло извержение вулкана

На индонезийском острове Хальмахера произошло извержение вулкана Ибу. Об этом сообщает URA.ru.В результате извержения в атмосферу выбросились облака дыма и пепла, достигнув высоты около четырех километров, а из кратера вулкана начала вытекать лава.
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