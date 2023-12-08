Верховный суд Финляндии постановил освободить задержанного россиянина Тордена

Global Look Press/Pogiba Aleksandra/news.ru Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского), если не имеется иных оснований для его задержания, сообщили в газете Helsingin Sanomat.
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