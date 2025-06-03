Героизация Краснова на Дону воспринимается особенно болезненно — историк

После развала Советского Союза в начале 1990-х годов, когда началось возрождение казачества, появилось течение, участники которого стали героизировать казаков, воевавших в Гражданскую войну на стороне белых.
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