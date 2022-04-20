Сотрудники МВД по КЧР массово приняли участие в акции по сдаче крови

Сотрудники МВД по КЧР массово приняли участие в акции по сдаче крови

В рамках Национального дня донора в России на Республиканскую станцию переливания крови в Черкесске прибыли сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии.

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