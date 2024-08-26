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Российские суды арестовали активы банкира Беджамова на сумму более $2 млрд

Российские суды арестовали активы банкира Беджамова на сумму более $2 млрд

Российские суды наложили арест на принадлежащие экс-совладельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову активы на общую сумму свыше $2 млрд Об этом со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов сообщает ТАСС.

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