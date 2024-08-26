Российские суды арестовали активы банкира Беджамова на сумму более $2 млрд

Политика как она есть

Российские суды наложили арест на принадлежащие экс-совладельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову активы на общую сумму свыше $2 млрд Об этом со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов сообщает ТАСС.