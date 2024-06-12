Путин: вся Россия поддерживает героев спецоперации

Вся Россия поддерживает героев специальной военной операции на Украине, заявил 12 июня президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца на церемонии вручения государственных наград в области науки и искусства.
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