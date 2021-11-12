Бывший украинский лидер Виктор Янукович имеет право вернуть себе президентское кресло, так как был отстранили от власти незаконно, считает экс- депутат Верховной Рады и соратница экс-президента Анна Герман.
План «Б» Кремля: Когда «Зе» свергнут, вернуть Януковича «на царство»
Комментарии
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Виктор Сотников
Довольно неприятный тип Янукович. Вместо того, чтобы находиться в ЛДНР и бороться за Украину с нынешней властью нацистов-бандеровцев он пригрелся в России в г.Ростове. Спрашивается на какие шиши он живет? Может побирается на паперти? Спрашивается на хрена он в России нужен и так дерьма хватает. Выслать в течении 24-х часов из России, пусть отваливает куда хочет.
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23 час.
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