Тренер Семин считает, что немцы могут выиграть Евро-2024

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу Германии над Шотландией в матче группового этапа Евро-2024, заявив, что немцы могут выиграть турнир, передает "Спорт-Экспресс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии