В Японии создали новое подразделение Сил самообороны на море

Министерство обороны Японии провело в воскресенье церемонию открытия нового подразделения Сил самообороны, занимающегося морскими перевозками, на базе Куре Морских сил самообороны в префектуре Хиросима, сообщает 6 апреля англоязычная японская газета The Japan Times.
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